Чоловік, який вдарив Макрона, постане перед судом

Чоловік, якого звинувачують у нанесенні ляпасу президенту Емманюелю Макрону під час візиту в південно-східну Францію на початку цього тижня, буде представлений перед судом, пишуть іноземні ЗМІ.

28-річний обвинувачений Деміен Т. зізнався в ході слухань, що "вдарив главу держави Франції...", - йдеться в заяві прокурора Алекса Перріна.

Також стало відомо, що нападник близький до протестного руху і розділяє ультраправі погляди.

Деміен, а також його співучасник, який пізніше також постане перед судом, були арештовані незабаром після інциденту.

Нагадаємо, Емманюель Макрон отримав удар по обличчю під час рукостискання із одним з представників громадськості. Інцидент викликав обурення по всій країні.