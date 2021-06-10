Кулеба попросив Італії відкрити кордони для українських туристів

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу зі своїм італійським колегою Луїджі Ді Майо звернувся до уряду Італії з проханням відкрити кордони для українських мандрівників, повідомляє Кореспондент.

Міністр додав, що Україна хоче бачити більше туристів з Італії.

"Ми з вами живемо в умовах пандемії COVID, тому цю тему ми теж обговорювали. І я звернувся з проханням до уряду Італії, щоб ця країна відкрилася для українських туристів. Ми хочемо бачити більше українських туристів в Італії та більше італійських туристів в Україні", – наголосив Кулеба.

Нагадаємо, в Україну 10 червня прибув міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Луїджі Ді Майо. Це його перший візит до нашої країни.