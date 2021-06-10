Кулеба попросив Італії відкрити кордони для українських туристів

Кулеба попросив Італії відкрити кордони для українських туристів

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу зі своїм італійським колегою Луїджі Ді Майо звернувся до уряду Італії з проханням відкрити кордони для українських мандрівників, повідомляє Кореспондент.

Міністр додав, що Україна хоче бачити більше туристів з Італії.

"Ми з вами живемо в умовах пандемії COVID, тому цю тему ми теж обговорювали. І я звернувся з проханням до уряду Італії, щоб ця країна відкрилася для українських туристів. Ми хочемо бачити більше українських туристів в Італії та більше італійських туристів в Україні", – наголосив Кулеба.

Нагадаємо, в Україну 10 червня прибув міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Луїджі Ді Майо. Це його перший візит до нашої країни.

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