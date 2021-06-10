Україна буде вимагати у Росії 20 млрд доларів

Україна вже готує новий позов проти "Газпрому" на 7,2 мільярда доларів, а також може повернутися до минулих позивних претензій на 12,2 мільярда доларів, які раніше були відкликані, повідомляє Сегодня.

На цей момент "Газпром" поставляє газ в Європу через Україну за умовами транзитного контракту, який діє до 2024 року. Росіяни зобов'язалися прокачувати не менше 40 млрд кубометрів на рік через українську трубу. У договорі прописано правило "качай або плати", тобто платежі за транзит обов'язкові, навіть якщо газ фізично не буде йти по ГТС.

Невиконання контракту обернеться для "Газпрому" новими судами.

"Ми знову підемо в арбітраж і знову будемо перемагати", – сказав прем'єр-міністр у інтерв'ю﻿ РБК-Україна Денис Шмигаль.

У свою чергу джерело РБК-Україна в "Нафтогазі" розповіло, що сума нового позову компанії проти "Газпрому" – 7,2 млрд доларів. Більш того, компанія зможе повернутися до відкликаних раніше претензій до росіян на 12,2 млрд доларів.

До того ж, поставки газу по "Північному потоку – 2" в обхід України будуть загрожувати санкціями вже не тільки росіянам, а й кінцевим споживачам.