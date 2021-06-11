Емілі Ратаковскі блиснула фігурою в сукні від Versace

Відома американська супермодель та підприємниця Емілі Ратаковскі показала, в якій сукні вона відзначала своє 30-річчя 7 червня, повідомляє УНІАН.

Фото вона опублікувала у своєму Instagram. Модель відсвяткувала день народження в оточенні сім'ї та друзів.

На фото вона позує в шовковій обтислій сукні італійського модного будинку Versace блакитного кольору. Наряд на бретелях, оформлений глибоким декольте, покритий різноколірними кристалами у вигляді морських зірок.

Емілі Ратаковскі / фото instagram.com/emrata

До цього в такій сукні пройшлася подіумом російська манекенниця Ірина Шейк на показі весняно-літньої колекції бренду Versace у вересні 2020 року.