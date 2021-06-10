В "Слузі народу" назвали можливу дату нового засідання РНБО

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає проведення наступного засідання Ради національної безпеки і оборони 18 червня, повідомляє УНИАН.

Відповідаючи на запитання, коли може відбутися наступне засідання РНБО, і чи не запрошували на засідання на завтра, Арахамія сказав:

"Завжди РНБО щоп'ятниці. Я думаю, що це вже традиція. ... В цю п'ятницю, здається, немає. На наступну готується".

Напередодні Кабмін запропонував РНБО ввести санкції проти пропагандистів.

Санкції пропонується застосувати строком на 3 роки проти 6 фізичних та 10 юридичних осіб, зареєстрованих у восьми країнах. Санкції хочуть ввести через підтримку військової агресії РФ щодо України й пропаганди російської окупаційної влади.