У Нідерландах оприлюднили нові телефонні розмови по справі МН17

У Нідерландах на сьогоднішньому судовому засіданні з розгляду справи про збитий в 2014 році Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", який виконував рейс MH17, оприлюднили нові телефонні розмови чотирьох обвинувачених, повідомляє Укрiнформ.

Зокрема, обвинувачений Сергій Дубинський в розмові з чоловіком на прізвисько Боцман, яка відбулась 17 липня 2014 року о 17:42, каже, що вдалося збити "сушку" (тобто винищувач Збройних сил України), бо бойовики отримали "Бук-М" . Дубинський також сказав, що "після того, як вранці отримали "Бук-М", їм стало легше вести бойові дії".

У розмові Дубинського з іншим чоловіком, Ігорем, яка відбулася о 18:20, говорилося, що журналісти повідомляють, що в 80 км від Донецька збитий "боїнг". Спочатку Дубинський думає, що мова йде про "сушку", яку прийняли за "боїнг". Однак коли стає зрозуміло, що збили пасажирський літак, бойовики починають говорити, що нібито "сушка" збила "боїнг", а вони збили "сушку".

Інший обвинувачений Леонід Харченко 17 липня 2014 року о 21:32 обговорює по телефону з бійцем Гілазовим те, що загубився боєць з екіпажу "Бука".

У розмові Харченко з обвинуваченим Олегом Пулатовим, яка відбулася о 21:40 в день трагедії, йдеться про екіпаж установки "Бук" . Зокрема, Харченко каже, що "хлопців з коробочки нової немає".

У суді також оприлюднено фрагмент розмови обвинувачених Ігоря Гіркіна і Дубинського, що відбулася вранці наступного дня після катастрофи. У ньому Дубинський каже, що "Бук" вже в РФ: "Машина вже давно в Росії знаходиться".

На засіданні досить докладно були представлені відео та карти транспортування ЗРК "Бук".

Суддя Дагмар Костер, який зачитує деталі справи, в черговий раз зазначив, що всі оприлюднені матеріали є результатом розслідування, а суд свою думку висловить тільки після завершення розгляду справи по суті.