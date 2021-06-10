Яценюк: РФ потрібно виключити з усіх футбольних змагань
Союз футбольних європейських асоціацій (УЄФА) повинен був забороняти не гасло "Героям слава!" на формі збірної України до Євро-2020, а участь Росії в міжнародних турнірах за військові злочини, повідомляє Сегодня.
Про це написав у Facebook прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.
За його словами, футбольні чиновники повинні звернути увагу на мілітаристську поведінку Росії, а не на гасла України.
"Найбільший абсурд у тому, що рішення ухвалене на догоду Росії, мілітаризм якої бачить увесь світ і яка сім років веде криваву війну проти України. За всі військові злочини Росія мала б бути позбавлена участі у міжнародних футбольних чемпіонатах. Це єдине вірне і справедливе рішення, яке мали б ухвалити міжнародні футбольні функціонери і на якому має наполягати наша країна", – написав Яценюк.