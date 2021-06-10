Яценюк: РФ потрібно виключити з усіх футбольних змагань

Союз футбольних європейських асоціацій (УЄФА) повинен був забороняти не гасло "Героям слава!" на формі збірної України до Євро-2020, а участь Росії в міжнародних турнірах за військові злочини, повідомляє Сегодня.

Про це написав у Facebook прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

За його словами, футбольні чиновники повинні звернути увагу на мілітаристську поведінку Росії, а не на гасла України.