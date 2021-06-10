Роман Зозуля отримав орден від Зеленського

Український футболіст Роман Зозуля отримав орден "За заслуги ІІІ ступеня". Колишній форвард Альбасете не один рік допомагає нашим військовим, заснував благодійний фонд "Народна армія, повідомляє Сегодня.

Але з подачі Росії іспанські вболівальники звинувачували Зозулю в нацизмі і навіть зривали матчі з його участю.

Отримання ордена Зозуля супроводжував цитатою знаменитого українського письменника Остапа Вишні.

"Оті дурні, що кричать "націоналіст!", не розуміють і ніколи не зрозуміють, що я зумів об'єднати любов до мого народу з любов'ю до всіх народів світу!"