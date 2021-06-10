Центрів вакцинації в Україні стане більше
Вакцинація від коронавірусу в Україні набирає обертів і Центри для жителів країни стали відкривати не тільки у Львові та Києві, повідомляє РБК-Украина.
Найближчими вихідними будуть відкриті додаткові центри для отримання безкоштовних щеплень у 14 областях України.
Про це розповіли в повідомленні пресслужби Центру громадського здоров'я і дали список міст, де можна отримати першу дозу вакцини.
У найближчі вихідні, 12 і 13 червня, українці зможуть отримати першу дозу вакцини від коронавірусу безкоштовно в таких містах:
- Львів – 3
- Львівська область - 8 центрів, у тому числі по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді.
- Одеса – 4
- Одеська область - 7 центрів, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі.
- Полтава – 1
- Полтавська область - 5, по одному в Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях.
- Херсон - 3 центри
- Чернівці - 2 центри
- Київ - 1 центр
- Київська область - по одному в Броварах і Білій Церкві
- Тернопіль - 1 центр
- Рівне - 1 центр
- Дніпро - 1 центр
- Хмельницький - 1 центр
- Житомир - 1 центр
- Черкаси - 1 центр
- Маріуполь - 1 центр
Варто зазначити, що в списку немає Харкова, Івано-Франківська, Миколаєва, Луцька, Сум, Чернігова та інших міст.
Всі щеплення будуть робити мобільні бригади й використовувати препарат CoronaVac / Sinovac Biotech.
У Центрі також нагадали, що вакцинуватися зможуть громадяни, які записалися в лист очікування вакцинації від COVID-19 в додатку або через сайт "Дія", а також через контакт-центр МОЗ.
"Пріоритет надається особам старшого віку. Вибирати вакцину в масових центрах вакцинації не можна. Буде доступна вакцина, яка є в наявності в Україні", - зазначили в ЦГЗ.