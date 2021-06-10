Центрів вакцинації в Україні стане більше

Центрів вакцинації в Україні стане більше

Вакцинація від коронавірусу в Україні набирає обертів і Центри для жителів країни стали відкривати не тільки у Львові та Києві, повідомляє РБК-Украина.

Найближчими вихідними будуть відкриті додаткові центри для отримання безкоштовних щеплень у 14 областях України.

Про це розповіли в повідомленні пресслужби Центру громадського здоров'я і дали список міст, де можна отримати першу дозу вакцини.

У найближчі вихідні, 12 і 13 червня, українці зможуть отримати першу дозу вакцини від коронавірусу безкоштовно в таких містах:

  • Львів – 3
  • Львівська область - 8 центрів, у тому числі по одному в Трускавці, Дрогобичі, Стрию та Червонограді.
  • Одеса – 4
  • Одеська область - 7 центрів, по одному в Балті, Чорноморську та Ізмаїлі.
  • Полтава – 1
  • Полтавська область - 5, по одному в Кременчуці, Лубнах, Миргороді та Горішніх Плавнях.
  • Херсон - 3 центри
  • Чернівці - 2 центри
  • Київ - 1 центр
  • Київська область - по одному в Броварах і Білій Церкві
  • Тернопіль - 1 центр
  • Рівне - 1 центр
  • Дніпро - 1 центр
  • Хмельницький - 1 центр
  • Житомир - 1 центр
  • Черкаси - 1 центр
  • Маріуполь - 1 центр

Варто зазначити, що в списку немає Харкова, Івано-Франківська, Миколаєва, Луцька, Сум, Чернігова та інших міст.

Всі щеплення будуть робити мобільні бригади й використовувати препарат CoronaVac / Sinovac Biotech.

У Центрі також нагадали, що вакцинуватися зможуть громадяни, які записалися в лист очікування вакцинації від COVID-19 в додатку або через сайт "Дія", а також через контакт-центр МОЗ.

"Пріоритет надається особам старшого віку. Вибирати вакцину в масових центрах вакцинації не можна. Буде доступна вакцина, яка є в наявності в Україні", - зазначили в ЦГЗ.

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