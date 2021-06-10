Від коронавірусу померла сестра Шойгу

У четвер, 10 червня, померла депутат Держдуми РФ Лариса Шойгу, сестра міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Їй було 68 років, повідомляє Newsru.co.il.

Причиною смерті став інсульт, який був викликаний коронавірусом.

2 грудня 2007 року обрана депутатом Держдуми від "Єдиної Росії". Незадовго до виборів змінила прізвище чоловіка - Фламенбаум, на своє дівоче.

У 2011 і 2016 роках знову обиралася до Держдуми від "Єдиної Росії"

13 квітня 2018 року стала одним з ініціаторів законопроекту № 441399-7 "Про заходи впливу (протидії) на недружні дії Сполучених Штатів Америки та (або) інших іноземних держав", в пункті 15 другої статті якого пропонується ввести заборону або обмеження ввезення на територію РФ ліків, вироблених в США або інших іноземних державах.