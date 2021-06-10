Рівненська АЕС відмовилася від палива "Росатома"

Національна енергетична компанія "Енергоатом" підписала контракт з японсько-американською компанією Westinghouse Electric на поставку ядерного палива на Рівненську атомну електростанцію, повідомляє Новое время.

Так, Westinghouse почне розробку і надання ліцензійної документації для поставки палива Westinghouse для реакторів ВВЕР-4400 Рівненської АЕС.

"Ми раді і надалі підтримувати нашого партнера в стратегії по диверсифікації. Цей процес є ключовою передумовою безпеки для постачання і експлуатації ядерного палива" , — прокоментував угоду віцепрезидент і керуючий директор Westinghouse в Північній і Східній Європі Азіз Даг.

Паливо Westinghouse ВВЕР-1000 вже працює на шести атомних реакторах України. Згідно з планами на 2021, енергоблок № 3 Рівненської АЕС буде вперше завантажений паливом Westinghouse ВВЕР-1000, що дозволить збільшити кількість енергоблоків, які використовують високоефективну паливну технологію Westinghouse в Україні, до семи.

Завантаження першої партії ядерного палива Westinghouse ВВЕР-440 в блок № 2 Рівненської АЕС очікується в 2024 році.

Ядерне паливо для українських АЕС постачають дві компанії: російська "ТВЕЛ" (паливний дивізіон "Росатома") і Westinghouse.