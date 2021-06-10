На Київщині дівчина під час фотосесії застрелила школяра

Під Києвом дівчина під час фотосесії для соціальних мереж через необережність застрелила хлопця. Відкрито кримінальну справу, їй загрожує обмеження або позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться у повідомленні поліції Київської області.

Повідомляється, що інцидент стався в Бучі. За даними поліції, після ЗНО четверо школярів пішли додому до одного з товаришів, взяли пневматичну рушницю та вирішили робити з нею фото для соціальних мереж.

"У результаті 15-річна дівчина натиснула на спусковий гачок і вистрілила у груди 16-річному хлопцю. Юнак помер на місці. За попередніми даними, батько вбитого хлопця повинен був подарувати йому цю рушницю" , — йдеться у повідомленні.

Поліція зʼясовує обставини інциденту.