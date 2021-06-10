У Чехії школярів тестуватимуть на COVID-19 два рази в тиждень

Міністр охорони здоров'я Чехії представив план тестування учнів чеських шкіл на початку наступного навчального року, повідомляє 420on.

Зараз учні роблять тести на антигени раз в 7 днів. Однак це не означає, що після закінчення навчального року тестування закінчиться. МОЗ планує, що у вересні школярі перевірятимуть двічі на тиждень.

«Антигенні тести мають сенс, якщо вони проводяться регулярно. Ми плануємо робити тести два рази в тиждень. Якщо у вересні виявиться, що позитивних випадків мало, то ми будемо поступово знижувати кількість тестів або відмовлятися від них. Однак це буде залежати від того, як буде розвиватися ситуація », - зазначив Войтех на спільному засіданні парламентського комітету з питань охорони здоров'я.

Обов'язкове тестування на covid-19 почалося в школах 12 квітня. Держава надала їм антигенні тести. У більшості шкіл вирішили, що робитимуть учням тести на антиген.