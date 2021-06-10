У США заявили про продовження санкцій проти "Північного потоку-2"

США продовжать санкції відносно осіб і компаній, що беруть участь у будівництві російського трубопроводу "Північний потік-2". Це має продемонструвати "постійну протидію" Штатів цьому проєкту, повідомляє Обозреватель.

Відповідні заяви в четвер, 10 червня, зробив офіційний представник американського Держдепартаменту Нед Прайс. Пресконференція транслювалася на офіційній Twitter-сторінці відомства.

"Ми продовжимо вживати заходів щодо осіб і компаній, що беруть участь у діяльності, яка потрапляє під санкції, щоб демонструвати нашу триваючу незгоду з цим [проєктом]" , – зазначив чиновник.

Він підкреслив, що Вашингтон як і раніше вважає "Північний потік-2" "поганою угодою" для європейських партнерів Сполучених Штатів.

Американська адміністрація продовжить докладати зусиль, щоб Росія "не змогла використати енергію як інструмент примусу щодо України або будь-якої іншої країни", додав Прайс.

Нед Прайс під час брифінгу 10 червня. Джерело: Скрин відео



