Світоліна опублікувала напівоголене фото з ванної
Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна (№6 у рейтингу WTA) порадувала шанувальників відвертим знімком з ванної. Він був опублікований на її сторінці в Instagram, повідомляє Обозреватель.
Наша співвітчизниця показала фото, на якому вона позує напівоголеною в дзеркалі. У кадрі її груди прикриті простирадлом.
Підписники спортсменки прийшли в захват від побаченого, засипавши Світоліну компліментами.
"Чудова", "Красуня", "Ти найбільш нереальна", "Карколомна", – написали багато користувачів.
Інші не зуміли підібрати слова та залишили під знімком "вогняні" емодзі та сердечка.
Нагадаємо, що нещодавно Еліна виступала на Відкритому чемпіонаті Франції (Roland Garros). Там вона дійшла до третього раунду, поступившись представниці Чехії Барборі Крейчиковій у двох сетах.
На старті 2021 року Світоліна взяла участь в іншому турнірі Великого шолома. На Australian Open українка зуміла дістатися до стадії 1/8 фіналу, де несподівано програла американці Джесіці Пегулі.