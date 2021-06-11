Світоліна опублікувала напівоголене фото з ванної

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна (№6 у рейтингу WTA) порадувала шанувальників відвертим знімком з ванної. Він був опублікований на її сторінці в Instagram, повідомляє Обозреватель.

Наша співвітчизниця показала фото, на якому вона позує напівоголеною в дзеркалі. У кадрі її груди прикриті простирадлом.

Еліна Світоліна знялася напівоголеною. Джерело: Instagram Еліни Світоліної

Підписники спортсменки прийшли в захват від побаченого, засипавши Світоліну компліментами.

"Чудова", "Красуня", "Ти найбільш нереальна", "Карколомна" , – написали багато користувачів.

Інші не зуміли підібрати слова та залишили під знімком "вогняні" емодзі та сердечка.

Шанувальники засипали Еліну Світоліну компліментами. Джерело: Instagram Еліни Світоліної

Світоліну назвали красунею. Джерело: Instagram Еліни Світоліної

Шанувальники оцінили красу Світоліної. Джерело: Instagram Еліни Світоліної

Нагадаємо, що нещодавно Еліна виступала на Відкритому чемпіонаті Франції (Roland Garros). Там вона дійшла до третього раунду, поступившись представниці Чехії Барборі Крейчиковій у двох сетах.

Еліна Світоліна у чорній сукні. Джерело: Instagram Еліни Світоліної

На старті 2021 року Світоліна взяла участь в іншому турнірі Великого шолома. На Australian Open українка зуміла дістатися до стадії 1/8 фіналу, де несподівано програла американці Джесіці Пегулі.