Трамп побажав Байдену не заснути на зустрічі з Путіним

Колишній президент США Дональд Трамп попросив чинного главу держави Джо Байдена не заснути на майбутній зустрічі з Володимиром Путіним, повідомляє Лента.Ру.

"Удачі на переговорах з президентом Путіним. Не засинай на зустрічі і, будь ласка, передай йому мої найкращі побажання" , - заявив він.

Трамп обізвав Байдена «сонним» під час передвиборчої кампанії 2020 року. Пізніше він вирішив знайти нове образливе прізвисько своєму опонентові, бо його команда прийшла до висновку, що «сонний Джо» не працює на антирейтинг конкурента. Зокрема, Трамп захотів закріпити у свідомості американців образ Байдена як людини, нібито страждає маразмом.