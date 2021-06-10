Байден подарував Джонсону велосипед

В ході зустрічі в британському місті Карбіс-Бей в четвер, 10 червня, президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон, а також їх подружжя вручили один одному подарунки, повідомляє Кореспондент.

Глава Білого дому подарував співрозмовнику велосипед американського виробництва і шолом. Джонсон, в свою чергу, вручив Байдену фотографію Мура, намальованого в Единбурзі в честь американського борця за права чорношкірих Фредеріка Дугласа, пише газета The Washington Post.

Також подарунками обмінялися і дружини американського і британського лідерів. Так, перша леді США Джилл Байден піднесла Керрі Джонсон шкіряну сумку-тоут, виготовлену дружинами військовослужбовців США, і президентський шовковий шарф. Дружина прем'єра ж подарувала співрозмовниці перше видання збірки оповідань Яблуня англійської письменниці Дафни дю Морье.