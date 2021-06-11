Анкара і Вашингтон обговорили військову співпрацю

Міністр оборони США Ллойд Остін в четвер у телефонній розмові з турецьким колегою Хулусі Акаром обговорив майбутній саміт НАТО і двостороннє військове співробітництво, повідомляє ТАСС.

Про це йдеться в поширеній письмовій заяві прессекретаря Пентагону Джона Кірбі за підсумками переговорів глав оборонних відомств.

"Вони обговорили двостороннє співробітництво та регіональні питання" , - зазначив прес-секретар.

"Міністр [США] підкреслив давні відносини між США і Туреччиною в сфері оборони і сказав, що з нетерпінням чекає зустрічі з міністром [Туреччині] на саміті НАТО 14 червня в Брюсселі" , - уклав Кірбі.

Саміт НАТО пройде в Брюсселі 14 червня. Через пандемію він скорочений до одного дня, запланована тільки одна пленарна сесія тривалістю 2,5 години.