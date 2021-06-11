Виявлена ще одна фортеця Великої Китайської стіни

У провінції Шеньсі на північному заході Китаю виявили руїни середньовічного замку, який входив в систему фортифікацій Великої Китайської стіни, повідомляє УНИАН.

Про це повідомило китайське агентство "Сіньхуа"﻿, посилаючись на Академію археології Шаньсі. Знахідка належить до періоду династії Мінь (1368-1644 рр.).

Нові архітектурні цінності були виявлені на руїнах замку Цінпінбао. Зокрема - два мощених двори фортеці. Стіни, будівлі та кам'яна кладка добре збереглися до нашого часу.

Археологи виявили на майданчику і кам'яну табличку із записами. Із записів випливає, що там раніше розташовувався храм під назвою Палац Сяньїн. Також було знайдено понад 30 оздоблених глиняних статуй.

Ще один майданчик - залишки фундаменту більшої будівлі.

Велика Китайська стіна довжиною 8 851 км і 800 м вважалася уособленням тиранів, а місцеві жителі мали можливість розбирати її по цеглинці для власних потреб. Тому нині велика частина цієї архітектурної пам'ятки просто недоступна для туристів через свій аварійний стан, причиною якого також були і природні стихії.

Частини Великої Китайської стіни, які ми зазвичай асоціюємо з Великою Китайською стіною, були побудовані династією Мінь. Це - остання частина стіни, зроблена з цегли і укріплена багатьма сторожовими вежами.

До пандемії Велику Китайську стіну щорічно відвідували понад 10 мільйонів туристів на рік.