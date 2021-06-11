У Греції страйкують проти скорочення робочого тижня

Жителі Греції вийшли на першу з початку пандемії демонстрацію, висловлюючи невдоволення реформою ринку праці, запропонованої урядом, повідомляє Кореспондент.

Відповідно до одного з пунктів законопроєкту, голосування в парламенті за яким відбудеться на наступному тижні, робочий тиждень скорочується до чотирьох днів, проте збільшується робочий день, передає агентство Bloomberg.

У зв'язку з цим грецькі профспілки побоюються, що оскільки в країні найвищий рівень безробіття в Європі, роботодавці будуть експлуатувати своїх робочих, яким стане складно отримати відпустку. За даними видання, страйки охопили безліч сфер країни, зокрема транспортну.

Так, в Греції, яка тільки відкрила кордони для туристів, зупинилися потяги, а кораблі не залишають портів.