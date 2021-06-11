У ВООЗ припустили ймовірність нової хвилі COVID-19 в Європі

Європейський регіональний директор ВООЗ Ханс Клюге заявив, що незважаючи на нинішній спад кількості інфікованих коронавірусом, загроза виникнення в Європі четвертої хвилі COVID-19 восени залишається дуже високою, повідомляє Depo.ua.

"Ми вже були в подібній ситуації. Минулого літа кількість випадків поступово зростала серед молодшої вікової групи, потім хвороба перемістилася на літніх людей, що призвело до жахливих смертей восени і взимку 2020 року ", - сказав Клюге.

Він закликав не повторювати цієї помилки знову. Щоб запобігти такому сценарію, представник ВООЗ закликав європейців влітку "бути обережними і дотримуватися здорового глузду".

"Якщо ви хочете подорожувати - подумайте, чи дійсно це потрібно. Якщо все ж таки вирішите їхати - робіть це безпечно", - порекомендував експерт.

Старший офіцер з надзвичайних ситуацій ВООЗ Кеті Смолвуд підтримала таку позицію Клюге. Вона звернула увагу на штам коронавірусу, який вперше виявили в Індії.

"Є достовірні свідчення його значно більше високу заразливість, є докази збільшення числа госпіталізацій, ми також бачили випадки імунного уникнення, особливого після тільки однієї дози щеплення. На нашу думку, це пов'язане зі значним ризиком поширення", - розповіла Смолвуд.

За словами експертів, рівень вакцинації від COVID-19 в Європі досі значно нижче необхідного для захисту регіону від повторного спалаху.