У ВООЗ припустили ймовірність нової хвилі COVID-19 в Європі
Європейський регіональний директор ВООЗ Ханс Клюге заявив, що незважаючи на нинішній спад кількості інфікованих коронавірусом, загроза виникнення в Європі четвертої хвилі COVID-19 восени залишається дуже високою, повідомляє Depo.ua.
"Ми вже були в подібній ситуації. Минулого літа кількість випадків поступово зростала серед молодшої вікової групи, потім хвороба перемістилася на літніх людей, що призвело до жахливих смертей восени і взимку 2020 року", - сказав Клюге.
Він закликав не повторювати цієї помилки знову. Щоб запобігти такому сценарію, представник ВООЗ закликав європейців влітку
"бути обережними і дотримуватися здорового глузду".
"Якщо ви хочете подорожувати - подумайте, чи дійсно це потрібно. Якщо все ж таки вирішите їхати - робіть це безпечно", - порекомендував експерт.
Старший офіцер з надзвичайних ситуацій ВООЗ Кеті Смолвуд підтримала таку позицію Клюге. Вона звернула увагу на штам коронавірусу, який вперше виявили в Індії.
"Є достовірні свідчення його значно більше високу заразливість, є докази збільшення числа госпіталізацій, ми також бачили випадки імунного уникнення, особливого після тільки однієї дози щеплення. На нашу думку, це пов'язане зі значним ризиком поширення", - розповіла Смолвуд.
За словами експертів, рівень вакцинації від COVID-19 в Європі досі значно нижче необхідного для захисту регіону від повторного спалаху.