Нафтогаз заблокував рахунки 65 комунальних підприємств

НАК "Нафтогаз України", який тепловики звинуватили в дискримінації і вимагають зниження ціни газу, заблокував рахунки 65 комунальних підприємств, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповів виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.

За його словами, кошти, сплачені громадянами за послуги з січня – заморожено, а місцеві комунальні підприємства залишилися без грошей.

Питання тарифів і фінансовий стан підприємств ТКЕ – нині проблема номер один для місцевої влади. У лютому Кабінет міністрів, НКРЕКП, "Нафтогаз" і АМУ підписали меморандум про взаєморозуміння. Він позначав, що комунальні підприємства не стануть підвищувати ціни на опалення і гарячу воду, в обмін держава реструктуризує їхні борги. Але центральна влада своєї частини "угоди" поки не виконала.