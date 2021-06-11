Нафтогаз заблокував рахунки 65 комунальних підприємств
НАК "Нафтогаз України", який тепловики звинуватили в дискримінації і вимагають зниження ціни газу, заблокував рахунки 65 комунальних підприємств, повідомляє РБК-Україна.
Про це розповів виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан.
За його словами, кошти, сплачені громадянами за послуги з січня – заморожено, а місцеві комунальні підприємства залишилися без грошей.
Питання тарифів і фінансовий стан підприємств ТКЕ – нині проблема номер один для місцевої влади. У лютому Кабінет міністрів, НКРЕКП, "Нафтогаз" і АМУ підписали меморандум про взаєморозуміння. Він позначав, що комунальні підприємства не стануть підвищувати ціни на опалення і гарячу воду, в обмін держава реструктуризує їхні борги. Але центральна влада своєї частини "угоди" поки не виконала.
"Місцева влада виконала свої зобов'язання: під час опалювального сезону тарифи не підвищували, було безперебійне постачання послуг. А тепер стоїть питання, як буде списано виниклі борги, заборгованості за штрафними санкціями і як "Нафтогаз" розблокує рахунки 65 комунальних підприємств", – додав Слобожан.