В Україні водопостачання перебуває в аварійному стані

В Україні зношені основні системи централізованого водопостачання та водовідведення: в аварійному стані 35% водопровідних мереж, 38% мереж водовідведення та майже 30% насосних агрегатів на насосних станціях. Через це спостерігається високий рівень втрат питної води – близько 36% по країні, повідомляє Слово і діло.

Ключова причина – очисні споруди і мережі були побудовані ще в 70-80 роках минулого століття. До того ж відтоді вони майже не оновлювалися.

Системи водопостачання в Україні. Джерело: "Слово і діло"

Майже вся країна отримує послуги центрального водопостачання. Виняток – Львівська і Чернівецька області, адже там послугами охоплено 95,5% і 90,9% міст. Рівень забезпеченості централізованим водопостачанням вищий у містах – 99,1%. Ним забезпечені 89,8% селищ міського типу, а також 30,1% сіл.

Так, у 69% населення є доступ до систем централізованого водопостачання, у 47,8% – до системи водовідведення. Водночас у 9 регіонах воду використовують за графіком або привізну.