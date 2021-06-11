Сальвадор використовуватиме вулкани для майнінгу біткоїна

Сальвадор вивчає можливість майнінгу біткоїна з використанням енергії вулканів. Цей проєкт активно підтримує чинний президент країни Наїб Букеле, повідомляє 24 Канал.

Очільник Сальвадору заявив, що інженери повідомили йому про відкриття нової свердловини, яка може забезпечити приблизно 95 МВт абсолютно чистої геотермальної енергії. Головним джерелом цієї енергії стали вулкани. Навколо цієї свердловини уже почали розробляти повний центр видобутку біткойна.

Наїб Букеле зазначив, що Сальвадор має намір розширити інфраструктуру та стимулювати її розвиток навколо джерел геотермальної енергії. За його словами, біля цих центрів будуть засновувати індустріальні парки з доступом до дешевої, чистої, відновлюваної енергії. Крім того, він припустив, що майнери біткоїна зможуть розглядати ці парки, як ідеальний варіант для своєї діяльності.

"Я щойно доручив очільнику La Geo (наша державна геотермальна електрична компанія) розробити план створення умов для видобутку біткоїна з допомогою дуже дешевої, 100% чистої, 100% відновлюваної енергії, енергії з наших вулканів. Це буде швидко розвиватися" , – написав президент Сальвадору Наїб Букеле у твіттер.

I’ve just instructed the president of @LaGeoSV (our state-owned geothermal electric company), to put up a plan to offer facilities for #Bitcoin mining with very cheap, 100% clean, 100% renewable, 0 emissions energy from our volcanos This is going to evolve fast! pic.twitter.com/1316DV4YwT — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 9, 2021

Багато прихильників криптовалюти привітали рішення лідера Сальвадору, сприймаючи його як потужний крок вперед. Цю ситуацію також прокоментував гендиректор Twitter Джек Дорсі, зазначивши, що біткоїн є стимулом для розвитку відновлюваної енергетики.