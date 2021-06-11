8 порад, що врятують вас від опіків

Літо, сонце, спека... звучить запально та весело, всі ми за ними так засумували. Адже хочеться купатися та засмагати, але є й інша сторона медалі – сонячні опіки. Ніщо так не псує відпочинок, як почервоніла шкіра та біль, який триває годинами, повідомляє 24 Канал.

Яки найважливіші поради та правила першої допомоги для тих, хто обгорів на сонці.

Прийміть прохолодний душ або ванну

Буде боляче, але так треба, і це лікарська, а не народна рекомендація. Якщо немає можливості прийняти душ, знайдіть питну воду, змочіть в ній рушник і прикладіть до шкіри.

Відновіть водний баланс

Пийте багато води. Це не тільки допоможе усунути зневоднення, а й зніме симптоми лихоманки.

Змастіть пантенолом

Даний препарат завжди потрібно тримати в аптечці. Адже він знімає біль та почервоніння. Без нього вам не обійтися.

Алое теж згодиться

Якщо немає пантенолу, але є алое, сміливо намастіться ним. Це незамінний засіб від сонячних опіків! Алое заспокоює й охолоджує шкіру, знімає біль і подразнення.

Прийміть анальгетик

Як знеболювальне, а болі можуть бути дуже сильними, використовуйте нестероїдні протизапальні засоби. Знеболювати алкоголем в жодному разі не можна, це лише погіршить самопочуття.

Зніміть алергічний набряк

Опік – це ще й алергічний набряк через "передозування" сонцем, і в його лікуванні офіційна медицина рекомендує використовувати антигістамінні препарати. Можна прийняти таблетку, а можна обробити місце набряку антигістамінним гелем.

Допомога вітамінів

Варто купити три вітаміни – А, Е і С і пропити їх в зазначених дозах протягом 2 – 3 тижнів. Прискорите регенерацію шкіри й надасте організму антиоксидантну підтримку, яка зайвою в цей важкий період точно не буде.

Носіть вільний одяг

Вузькі футболки та шорти тільки погіршать стан згорілих ділянок. Виберіть одяг, який не торкається шкіри.