Британія заявила про готовність пожертвувати 100 мільйонів доз вакцин

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що його країна готова пожертвувати щонайменше 100 мільйонів надлишкових доз вакцин від коронавірусу тим країнам, які цього потребують. На такий крок Лондон може піти через успіх програми з вакцинації у країні, повідомляє РБК-Украина.

"Успіх нашої програми з вакцинації означає, що ми можемо пожертвувати щонайменше 100 мільйонів надлишкових доз тим, хто їх потребує" , - заявив Джонсон.

Він висловив сподівання, що лідери інших країн "Великої сімки" (G7) дадуть подібні обіцянки, "щоб разом ми могли вакцинувати світ до кінця наступного року".

Сьогодні в Британії стартує перший за два роки очний саміт "Великої сімки". Він пройде з 11 по 13 червня в Корнуоллі на південному заході країни.

Очікується, що лідери країн "Великої сімки" оголосять про постачання вакцин від коронавірусу в країни з низькими доходами. Йдеться про постачання 1 млрд доз вакцин у 2022 році.

Таким чином політики хочуть допомогти провести вакцинацію 80% дорослого населення в усьому світі.