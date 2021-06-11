У Запоріжжі почалося масштабне перевтілення Хортиці

На Хортиці у Запоріжжі стартували роботи з оновлення острова, в результаті яких Хортиця має стати "туристичним магнітом" регіону, який приваблюватиме любителів історії, природи та культурно-мистецьких подій. Проєкт запустили в рамках програми "Велике будівництво" Володимира Зеленського, повідомляє УНІАН.

Згідно з інформацією пресслужби Запорізької ОДА, цього року планують оновити Музей історії запорізького козацтва, пагорб із флагштоком та Козацьке коло. Наступним кроком стане перетворення всієї території острову на величезний громадський простір, адаптований до потреб усіх відвідувачів.

Фото: пресслужба Запорізької ОДА

"Ресурс є – майже 100 млн гривень. Це 77,3 млн від Міністерства культури та інформаційної політики та майже 20 млн з обласного бюджету. Більш того, планується виділити ще кошти. Тобто роботи розпочинаються, Хортиця буде відроджена", – наголосив голова обласної державної адміністрації Олександр Старух.

Тендери на першу стадію проєкту вже проведені, на території Хортиці почали працювати бригади та техніка. Розробку концепції проєкту профінансувала компанія "Метінвест".

Фото: пресслужба Запорізької ОДА

Одним із перших повернеться до життя Музей, якій через аварійний стан не працював вже шість років. Також переобладнають пагорб з оглядовим майданчиком, який стане першим туристичним об’єктом в Україні, доступним для будь-кого. Зокрема, доріжки до пагорба зроблять під кутом 5%, згідно з нормами ДБН для маломобільних груп населення, а на кожному 0,8 м висоти передбачені місця, де можна відпочити.

В обладміністрації також запевнили, що в ході ревіталізації острова особливу увагу приділятимуть збереженню природи Національного заповідника.

Фото: пресслужба Запорізької ОДА

Хортицю та обидва береги Запоріжжя з’єднають мостами, зведення яких відновили минулого року за програмою Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Як повідомляв координатор програми, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, до Дня незалежності планують відкрити рух по другій частині балкового мосту через Дніпро.