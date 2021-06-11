УЗ завершила ремонт Pesa та додає рейси: розклад

Попит пасажирів на експрес з Києва до Міжнародного аеропорту "Бориспіль" зростає, повідомляє УНІАН.

У травні заповненість цього потяга в середньому за добу становила 41%, а вже з початку червня ця цифра сягала 71%.

Зважаючи на затребуваність потяга, з 11 червня "Укрзалізниця" виводить у курсування за цим маршрутом відремонтований рейковий автобус Pesa.

Тепер експрес буде курсувати частіше: замість 16 пар рейсів в обох напрямках на день буде 22 пари рейсів.

Додаються такі рейси:

за маршрутом Київ-Пасажирський — Бориспіль-Аеропорт:

№ 804 — відправка о 01.00, прибуття о 01.40;

№ 808 — відправка о 03.00, прибуття о 03.40;

№ 810 — відправка о 04.52, прибуття о 05.32;

№ 812 — відправка о 05.43, прибуття о 06.23;

№ 838 — відправка о 15.45, прибуття о 16.25;

№ 852 — відправка о 20.42, прибуття о 21.22;

за маршрутом Бориспіль-Аеропорт — Київ-Пасажирський: