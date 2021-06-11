В ЄС розробили план щодо полегшення подорожей

Країни Європейського союзу домовилися про ослаблення обмежень на поїздки влітку, що дозволить повністю вакцинованим туристам уникнути тестів або карантину і розширити список регіонів ЄС, з яких можна безпечно подорожувати, пишуть іноземні ЗМІ.

Посли з 27 країн-членів ЄС схвалили змінене пропозицію Європейської комісії про те, що люди, які пройшли повну вакцинацію протягом 14 днів, повинні мати можливість вільно подорожувати з однієї країни ЄС в іншу.

Обмеження для інших мандрівників повинні ґрунтуватися на тому, якою мірою країна, з якої вони прибувають, контролює зараження COVID-19.

Відзначимо, що трохи більше чверті дорослого населення ЄС в даний час повністю вакциновані.

У міру прискорення темпів вакцинації блок послабить колірне кодування, щоб представити відносну безпеку різних регіонів ЄС.

Діти у віці 12 років і старше можуть пройти тестування, але будуть поміщені в карантин тільки в тому випадку, якщо це необхідно для супроводжуючого їх дорослого.

Відвідувачі з інших країн також можуть приїхати, якщо вони можуть довести, що вони вакциновані.

Нагадаємо, прикордонна політика в цілому є справою окремих країн ЄС, тому вони як і раніше можуть встановлювати свої власні правила.