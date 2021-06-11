Американці рекордно розбагатіли за рік пандемії

Активи американців (без урахування боргу) досягли рекордних 154,2 трильйона доларів за підсумками першого кварталу цього року. Такі дані розміщені на сайті ФРС США, повідомляє Лента.ру.

Їх сукупне багатство виросло на 26,3 трильйона доларів в порівнянні з кінцем березня минулого року, коли почалася пандемія коронавірусу. У квартальному вираженні статки американців збільшилися на 5,2 трильйона доларів.

Обсяг заборгованості фізосіб склав 17,2 трильйона доларів, чисті активи населення на кінець березня були 136,9 трильйона доларів.

Основний внесок у приріст добробуту принесли вкладення в акції та фонди. Вартість цінних паперів компаній, що знаходяться у населення, злетіла на 3,2 трильйона доларів (до 44,098 трильйона), а вартість нерухомості зросла майже на один трильйон доларів (до 33,8 трильйона).