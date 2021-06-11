Під Києвом загорівся ресторан "Старий Крим"

У Софіївській Борщагівці на вулиці Пушкіна рано вранці 11 червня загорівся ресторан "Старий Крим", також горять багато павільйонів. Попередньо, причиною загоряння в ресторані став підпал, повідомляє Вести.

На місце прибули пожежники ДСНС.

"Київ. Пожежа. Підпал. На Софіївській Борщагівці горить ресторан Старий Крим і багато павільйонів" , - йдеться в повідомленні.

Як розповіли рятувальники, на території "Старого Криму" горить літня кухня на площі 40 кв.м. і покрівля поруч розташованих торгових павільйонів на площі 80 кв.м.