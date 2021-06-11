Перша двадцятка найбагатших власників спортивних команд у світі накопичила понад 443 мільярди доларів статків. Це майже на 70 відсотків більше аніж торік. Хто ж входить у цю лігу мільярдерів, що вклались у спорт, повідомляє 24 Канал.

Більшість із нас, ймовірно, впевнені у тому, що найбагатші власники спортивних брендів інвестували або у футбол, або у баскетбол чи у команду, що бере участь в автоперегонах Формула-1.

Проте найбагатший власник спортивної команди у світі, який нещодавно також став найбагатшим азійцем – це Мукеш Амбані. Він інвестував у спорт, який є доволі звичним для Індії, звідки він родом, і доволі незвичним для європейців чи американців. Його команда по крикету "Мумбаї Індіанс" вже другий рік поспіль стає чемпіоном Індійської прем'єр-ліги.

Команда найбагатшого азійця вдруге стала чемпіоном Індії з крикету. Фото The Bridge

Зміна лідера на вершині рейтингу

Цьогоріч Мукеш Амбані, завдяки стрімкому зросту статків, обійшов минулорічного номера 1 в рейтингу мільярдерів – власників спортивних команд, колишнього генерального директора Microsoft Стіва Балмера.

Статки Стіва Балмера, який є власником баскетбольної команди "Лос-Анджелес Кліпперс", також зростають, хоча догнати Амбані йому буде складно.

Планка для потрапляння у 20 найбагатших власників спортивних клубів значно піднялась, і відомий багатьом російський мільярдер Роман Абрамович, що є власником чинного переможця Ліги чемпіонів УЄФА лондонського "Челсі" – лише 8 у цьому списку. Інший російський мільярдер, що є власником футбольного клубу "Монако" Дмітрій Риболовлєв, зі статками у розмірі 6,7 мільярда доларів взагалі випав із 20 найбагатших власників спортивних клубів, на той час як торік він посідав там 19 місце.

Пандемія не перешкода для великих угод у спорті

Попри пандемію коронавірусу та замкнені стадіони, великі угоди у світі спорту торік здійснювались напрочуд активно. Кілька нових доларових мільярдерів у актуальному рейтингу додались саме наприкінці минулого року.

Для прикладу мільярдер Стівен Коен у жовтні 2020 року нарешті отримав погодження Вищої ліги бейсболу на придбання бейсбольної команди "Нью-Йорк Метс" за 2,4 мільярда доларів. Завдяки цій угоди він і потрапив у 20-ку найбагатших власників спортивних команд у світі.

Статки мільярдерів стрімко зростають

І хоча теперішній номер 1 рейтингу індійський мільярдер Мукеш Амбані доволі впевнено тримає пальму лідерства, темпи зростання статків деяких учасників рейтингу вказують на те, що вже найближчим часом можуть бути перестановки на вершині цього списку. Для прикладу власник баскетбольного клубу НБА "Клівленд Кавальєрс" Ден Гілберт з минулого року збільшив власні статки майже на 600%.

20-ка рейтингу найбагатших власників спортивних клубів у світі

1. Мукеш Амбані

Команда: Mumbai Indians

Вид спорту: крикет

Загальні статки: 84,7 мільярда доларів

2. Стів Балмер

Команда: Los Angeles Clippers

Вид спорту: баскетбол

Загальні статки: 74,9 мільярда доларів

3. Франсуа Піно

Команда: Stade Rennais FC

Вид спорту: футбол

Загальні статки: 56,2 мільярда доларів

4. Деніел Гілберт

Команда: Cleveland Cavaliers

Вид спорту: баскетбол

Загальні статки: 45,2 мільярда доларів

5. Дітріх Матешиц

Команда: New York Red Bulls, Red Bull Racing

Вид спорту: футбол, автоперегони

Загальні статки: 28,9 мільярда доларів

6. Роберт Пера

Команда: Memphis Grizzlies

Вид спорту: баскетбол

Загальні статки: 18,4 мільярда доларів

7. Стівен Коен

Команда: New York Mets

Вид спорту: бейсбол

Загальні статки: 16 мільярдів доларів

8. Роман Абрамович

Команда: Chelsea FC

Вид спорту: футбол

Загальні статки: 15,1 мільярда доларів

Челсі перемогли у Лізі Чемпіонів 2021. Фото Championat

9. Девід Теппер

Команда: Carolina Panthers

Вид спорту: американський футбол

Загальні статки: 14,5 мільярда доларів

10. Джозеф Цай

Команда: Brooklyn Nets

Вид спорту: баскетбол

загальні статки: 11 мільярдів доларів

11. Філіп Аншутц

Команда: Los Angeles Kings, LA Galaxy

Вид спорту: хокей, футбол

Загальні статки: 10,4 мільярда доларів

12. Хассо Платтнер

Команда: San Jose Sharks

Вид спорту: хокей

Загальні статки: 9,1 мільярда доларів

13. Джеррі Джонс

Команда: Dallas Cowboys

Вид спорту: американський футбол

Загальні статки: 8,9 мільярда доларів

14. Шахід Хан

Команда: Jacksonville Jaguars

Вид спорту: американський футбол

Загальні статки: 8,3 мільярда доларів

15. Стен Кронке

Команда: Arsenal, Los Angeles Rams, Denver Nuggets, Colorado Avalanche, Colorado Rapids

Вид спорту: футбол, американський футбол, баскетбол, хокей

Загальні статки: 8,2 мільярда доларів

Стен Кронке зібрав вражаючу "колекцію" команд. Колаж 24 канал

16. Рокко Коміссо

Команда: ACF Fiorentina

Вид спорту: футбол

Загальні статки: 7,2 мільярда доларів

17. Мікі Арісон

Команда: Miami Heat

Вид спорту: баскетбол

Загальні статки: 7,1 мільярда доларів

18. Стівен Росс

Команда: Miami Dolphins

Вид спорту: американський футбол

Загальні статки: 7 мільярдів доларів

19-20. Роберт Крафт

Команда: New England Patriots, New England Revolution

Вид спорту: американський футбол, футбол

Загальні статки: 6,9 мільярда доларів

19-20. Артур Бланк