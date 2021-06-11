Скалецька дорікнула місцеву владу в повільній вакцинації
Глава парламентського комітету зі здоров'я нації Михайло Радуцький завив, що майже в половині регіонів України центри вакцинації не відкрились. Людям доводиться їхати в інші області, щоб зробити щеплення, повідомляє Украина24.
Ситуацію прокоментувала ексміністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.
"Нагадаю, що ще коли ми тільки почали процес вакцинації, питання інтенсивності її проведення в ряді регіонів залежало від того, наскільки місцева влада організувала мобільні бригади, передбачила їх діяльність і пересування, і так далі.
Зараз ми бачимо те ж саме. Багато що залежить від того, наскільки місцева влада зацікавлена і хоче це організувати. на жаль, має місце таке, що більшість місцевих депутатів, обраних місцевим населенням, не розуміють своєї ролі та значення в процесі організації охорони здоров'я та вакцинації", — сказала вона.
За словами Скалецької, центральна влада дає регіонам все необхідне для організації вакцинації.
"Центральна влада закуповує вакцини, дає правила діяльності мобільних бригад, але далі на місцях це потрібно організувати. І є регіони, які хочуть, щоб жителі були провакциновані, і роблять все необхідне, а є ті, які протягом тривалого часу розгойдуються", - сказала вона.