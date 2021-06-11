Скалецька дорікнула місцеву владу в повільній вакцинації

Глава парламентського комітету зі здоров'я нації Михайло Радуцький завив, що майже в половині регіонів України центри вакцинації не відкрились. Людям доводиться їхати в інші області, щоб зробити щеплення, повідомляє Украина24.

Ситуацію прокоментувала ексміністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

"Нагадаю, що ще коли ми тільки почали процес вакцинації, питання інтенсивності її проведення в ряді регіонів залежало від того, наскільки місцева влада організувала мобільні бригади, передбачила їх діяльність і пересування, і так далі.

Зараз ми бачимо те ж саме. Багато що залежить від того, наскільки місцева влада зацікавлена ​​і хоче це організувати. на жаль, має місце таке, що більшість місцевих депутатів, обраних місцевим населенням, не розуміють своєї ролі та значення в процесі організації охорони здоров'я та вакцинації" , — сказала вона.

За словами Скалецької, центральна влада дає регіонам все необхідне для організації вакцинації.