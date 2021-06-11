Ціни на бензин стабілізувалися

Сьогодні, 11 червня 2021 року, роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо не змінилися в порівнянні з попереднім торговим днем. Водночас середня ціна на автомобільний газ знизилася на одну копійку, повідомляє РБК-Украина.

Про це свідчать свіжі дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні ціни на бензин А-92 становлять 28,20 гривень за літр (0,00), на бензин А-95 - 28,98 гривень за літр (0,00), на дизельне паливо - 27,34 гривень за літр (0,00), на автомобільний газ - 15,66 гривень за літр (-0,01).

Роздрібні ціни на бензин А-95 в Україні:

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів вніс зміни в методику визначення середньої оптової ціни на бензин і дизельне паливо, дозволивши АЗС збільшити ціни на пальне. Згідно з приблизними розрахунками, середня оптова ціна може збільшитися на 55 копійок за літр для бензину і 61 копійку для дизельного палива.

З початку червня з урахуванням максимальних націнок ціни на бензин не можуть перевищувати 29,92 гривень за літр, дизельного палива - 27,91 гривень за літр.