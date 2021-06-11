У збірної Росії по футболу виявили коронавірус

Півзахисник "Зеніту" і збірної Росії Андрій Мостовий здав позитивний тест на коронавірус за день до стартового матчу команди на Євро-2020. 12 червня підопічні Станіслава Черчесова проведуть поєдинок проти Бельгії, повідомляє Обозреватель.

Як iнформує видання "Чемпіонат"﻿, раніше гравець пітерського клубу вже переніс COVID-19, у нього були антитіла, але його ПЛР-тест від 10 червня дав сумнівний результат. Під час повторного дослідження у нього був виявлений коронавірус.

Відзначається, що на чемпіонаті Європи його місце в заявці займе захисник московського "Динамо" Роман Євгеньєв.

Роман Євгеньєв замінить Мостового. Джерело: ФК "Динамо" Москва

Нагадаємо, що на Євро-2020 Росія потрапила в одну групу з Бельгією, Фінляндією і Данією. Останні заборонили уболівальникам з РФ в'їзд до країни, тому підопічні Черчесова залишаться без підтримки на матчі третього туру.