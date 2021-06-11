Екснардеп прийшов п'яним на засідання суду

Екснардеп Дмитро Крючков, якого слідство підозрює у розкраданні коштів "Запоріжжяобленерго", прийшов на засідання Вищого антикорупційного суду в нетверезому стані, повідомляє Деловая столица.

Засідання довелось перенести на іншу дату.

На початку засідання ВАСУ 11 червня суддя Віталій Крикливий відзначив, що Крючков запізнився майже на пів години. Суддя попросив обвинуваченого встати і дати пояснення, бо Крючков заходив до зали нетвердою ходою і має почервонілі очі. Обвинувачений зізнався, що напередодні вживав алкоголь, бо "був на дні народження".

На це суддя поцікавився, скільки Крючков випив і що вживав. Екснардеп відповів, що святкування закінчилося о першій годині ночі, а випив він нібито 300 грамів горілки, пише "Українська правда".

"Вищі спеціалізовані суди не є серед суб’єктів, які можуть притягнути до відповідальності за неповагу до суду" , — констатував суддя, зазначивши, що "обвинувачений досі перебуває у стані алкогольного сп’яніння" і не зможе належним чином здійснювати свій захист.

"Я пам’ятаю, який ви були активним на інших засіданнях, ми заслуховувались вашими показаннями, а сьогодні у вас язик заплітається. Як ви планували брати участь у засіданні в такому стані? Наступне засідання — 12 липня о 9 годині. Будемо сподіватися, всі будуть здорові. Там близько 7 липня… я вже переживаю, це (свято) Івана. Ви нормальним будете? Не Іванович, ніби. Ладно, робимо перерву, немає що тут говорити" , — резюмував Крикливий.

Нагадаємо, на початку січня 2016 року детективи НАБУ розпочали розслідування у справі щодо привласнення майна "Запоріжжяобленерго" в особливо великих розмірах. В липні 2016 року НАБУ оголосило Крючкова в розшук. На початку 2017 року вже Інтерпол оголосив його в міжнародний розшук.

У травні 2017 року суд заочно заарештував Крючкова, а у квітні 2018 року стало відомо, що Дмитра Крючкова затримали у Німеччині. У квітні 2019 року колишнього нардепа від БЮТ екстрадували до України та одразу затримали. Соломʼянський райсуд Києва арештував його з альтернативою застави 7 млн гривень. Невдовзі Крючков вийшов під заставу.