SkyUp літатиме ще до одного туристичного міста в Греції

Авіакомпанія SkyUp з 2 липня 2021 року запустить рейси за маршрутом "Київ - Салоніки - Київ", таким чином розширюючи свою польотну програму до Греції, повідомляє УНИАН.

Спочатку відправитись на курорт можна буде раз на тиждень - щоп’ятниці, а з 13 липня SkyUp додасть ще один рейс щовівторка.

Таким чином, рейс до Салонік доповнить грецьку програму SkyUp, куди вже можна запланувати поїздку до Корфу й Родосу з Києва, а також до Іракліона з Києва й Одеси.

Трохи фактів про Салоніки

Салоніки - друге за розмірами місто Греції після Афін і один із найвідоміших курортів країни. Розташовані на узбережжі затоки Егейського моря, Салоніки приваблюють туристів як лагідним середземноморським кліматом, так і безліччю цікавих історичних локацій і музеїв.

Крім того, в Салоніках розташований великий порт, що має сполучення з грецькими островами, а отже туристи можуть спланувати свій маршрут так, щоб почати подорож у Салоніках, а потім відправитись морем на Кіпр чи Родос і звідти вже повернутись в Україну.

Інформація щодо в’їзду на територію Греції

Наразі для перетину кордону Греції всім громадянам України (вимоги поширюються на дорослих і дітей старше 5 років) необхідно:

заповнити Форму повідомлення про місцезнаходження пасажира (PLF);

надати негативний ПЛР-тест, який було зроблено не пізніше 72 годин до прибуття;

АБО мати довідку про повне проходження вакцинації щонайменше за 14 днів до подорожі;

АБО надати довідку про перенесену хворобу та одужання й наявність антитіл чи позитивний ПЛР-тест, після отримання яких минуло від 2 до 9 місяців.

Сертифікат вакцинації, результати тестів та довідки мають надаватися лише англійською мовою.

Влада Греції залишає за собою право проводити вибіркове безкоштовне тестування туристів на коронавірус. У випадку отримання позитивного результату мандрівники мають відправитись на 14-денний карантин.

Для комфортної подорожі рекомендується додатково перевіряти актуальні правила в’їзду і відпочинку напередодні вильоту.