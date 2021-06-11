Що відомо про обшуки в Нафтогазі

НАК "Нафтогаз України" підтвердив проведення обшуків в компанії. Працівники співпрацюють зі слідством. Про це сказав директор по інтегрованим комунікацій Групи "Нафтогаз" Максим Бєлявский, повідомляє UBR.

Він зазначив, що проводиться конструктивний і цивілізований діалог з правоохоронцями. При цьому причини таких слідчих дій він назвати не зміг.

У свою чергу джерело в Державній фіскальної службі пов'язав таку активізацію з тим, що органу залишилося "жити" лічені місяці. Оскільки після запуску Бюро економічної безпеки (БЕБ) ГФС увійде до його складу.

Також співрозмовник висунув дві версії того, що відбувається: перша - фіскали "намагаються підзаробити" перед ліквідацією; друга - глава ГФС Вадим Мельник намагається довести свою значимість.

"Але у нього це навряд чи вийде, тому як БЕБ підпорядковується віце-прем'єру - [міністру економіки Олексію] Любченко (раніше він очолював Державної податкової служби, - ред.), А з ним у Мельника досить напружені відносини", - підкреслив співрозмовник видання.

Інвестбанкір Сергій Фурса висловив іншу версію причини обшуку в "Нафтогазі".