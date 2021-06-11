У світі знову змінився найбагатша людина

Засновник Amazon Джефф Безос змінив главу модного будинку LVMH Бернара Арно і знову став найбагатшою людиною в світі. Останній перебував у топі списку близько двох тижнів, пише Forbes, повідомляє Лента.Ру.

Мільярдер Джефф Безос в четвер повернув собі перше місце в списку найбагатших людей за рахунок зростання акцій Amazon більше, ніж на два відсотки. Власний капітал Безоса збільшився при цьому на 3,5 мільярда доларів. Акції компанії LVMH Бернара Арно впали в ціні на один відсоток, скоротивши стан колишнього найбагатшого бізнесмена на 1,4 мільярда доларів.

Стан Безоса на 11 червня становить 193,5 мільярда доларів, у Арно на другому місці рейтингу - 192,9 мільярда доларів, на третьому місці творець Tesla і SpaceX Ілон Маск c 152,7 мільярда доларів.

Велика частина власного капіталу Безоса пов'язана з акціями компанії Amazon, якій він перш керував. Мільярдерові належить близько 10 відсотків гіганта електронної комерції. Частина доходу Безоса представлена вкладеннями в нерухомість і активами аерокосмічної організації Blue Origin. У понеділок засновник Amazon заявив, що 20 липня разом з братом зробить від компанії перший космічного політ.

Зростання добробуту Арно за останні 14 місяців пов'язують з хорошими показниками в пандемію коронавируса компаній LVMH, в яку входять бренди Luis Vuitton, Christian Dior, Hennessy, Givenchy, Kenzo та Bulgari.