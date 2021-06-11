Apple виправила головний недолік iPad

Новий iPad Pro отримав посилену раму, що захищає його від згинання. Про це в своєму огляді на YouTube-каналі JerryRigEverything заявив блогер Зак Нельсон (Zack Nelson, повідомляє Лента.Ру.

Популярний ентузіаст, який займається перевіркою гаджетів на міцність, випробував актуальний iPad Pro. В першу чергу Нельсон спробував подряпати металеві рамки і задню панель девайса - йому вдалося залишити глибокі подряпини за допомогою канцелярського ножа. Також блогер спробував пропалити дисплей запальничкою. Після запису на екрані залишилися чорні плями, але через кілька хвилин вони зникли без слідів. Зак Нельсон відзначив високу якість захисного скла і дисплея mini-LED.

На завершення блогер традиційно спробував зігнути гаджет навпіл, використовуючи силу рук. Автору це вдалося, однак, за його словами, він застосував значне зусилля. Після експерименту iPad Pro втратив початкову форму, захисне скло від екрану частково відійшло. Ентузіаст зазначив, що Apple значно поліпшила міцність своїх планшетів, тим самим виправивши один з головних недоліків iPad.

У листопаді 2018 року Зак Нельсон тестував iPad Pro і на відео зламав апарат навпіл. Блогер порівняв додається зусилля для деформації гаджета зі згинанням аркуша паперу.

Актуальний iPad Pro з матрицею Liquid Retina XDR на основі дисплея mini-LED був представлений в кінці квітня. Девайс отримав екран з тонкими рамками, процесор M1, підтримку 5G, до 16 гігабайт оперативної пам'яті і до двох терабайт вбудованої пам'яті, подвійну основну камеру з лидара і 12-мегапіксельну широкоугольную селф-камеру. Вартість iPad Pro в Росії починається з 107 тисяч рублів.