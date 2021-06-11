Netflix показав трейлер бойовика з Ван Даммом, відзнятий в Києві

Netflix показав трейлер свого першого знятого в Україні фільму "Останній найманець", в якому зіграв Жан-Клод Ван Дамм, повідомляє Страна.ua.

За трейлеру фільму мало що можна сказати, але точно зрозуміло, що стрічка буде сповнена екшену, а 60-річний Ван Дамм покаже свій фірмовий шпагат, який є його візитною карткою.

Як відомо, "Останній найманець" - перший знятий Netflix в Україні фільм, його прем'єра відбудеться на Netflix 30 липня.

Нагадаємо, про початок зйомок фільму повідомлялося в кінці липня 2021 року. Продюсерами виступили Влад Ряшин, Жан-Шарль Леві і Оліас Барко. Режисер - Девід Шарон, а оператор-постановник Тьєррі Арбогаст.

Велика частина зйомок проходила в Києві. Через деяких сцен в серпні минулого року перекривали частину вулиць. У головних ролях знялися Жан-Клод Ван Дамм і Албан Іванов. За роботу відповідали міжнародна кінокомпанія Apple Tree і вітчизняна Star Media.