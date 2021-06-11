Буде повноцінний візит - перші деталі зустрічі Зеленського з Байденом

Зустріч президента України Володимира Зеленського і президента США Джо Байдена відбудеться в кінці липня, повідомляє Сегодня.

Про це в ефірі "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

За його словами, це буде повноцінний візит в США. Наразі проходить узгодження дати переговорів лідерів, а також вирішується, які теми будуть порушуватися під час зустрічі.

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