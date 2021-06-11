ЦВК відмовила групі, яка хотіла референдум щодо землі

Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації ініціативної групи, яка хотіла провести референдум щодо продажу землі, через невідповідності у підписних листах, повідомляє Украинская правда.

"Зокрема, в списках учасників зборів 47 осіб включені до нього двічі. При цьому підписи напроти однакових прізвищ та інших персональних даних візуально відрізняються.

Також у списках учасників зазначені відомості про 19 померлих осіб, навпроти прізвищ яких проставлені підписи. До того ж, 17 осіб із зазначених "мертвих душ" включено до списку членів ініціативної групи", - повідомлення ЦВК.

Документи ініціативна група подала 1 червня. У них вказувалось, що на зборах були присутніми 10927 громадян України, які і обрали ініціативну групу більшістю. Йшлось про винесення на референдум питання "Чи підтримуєте Ви заборону продажу земель сільськогосподарського призначення будь-кому, крім держави Україна?".

Водночас, представники ЦВК, які були присутні на зборах, відзначили, що мали місце порушення.

Саме через це дані про результати голосування були спотворені. Так, в протоколі зборів громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою зазначено кількість учасників зборів – 11873 осіб. Водночас, серед них були "мертві душі", а окремі особи були включені двічі. Тобто, кажуть у комісії, була порушена процедура створення ініціативної групи. Це є підставою для відмови у її реєстрації.

У комісії також кажуть, що зареєстрували іншу ініціативну групу, яка хоче референдум з такого ж питання.