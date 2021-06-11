На Донбасі п'яний бойовик розстріляв своїх "товаришів"

На одному зі своїх спостережних пунктів біля населеного пункту Голубовський бойовик після вживання алкоголю розстріляв своїх подільників, а потім застрелився сам. Окупанти намагаються представити це як напад ВСУ, повідомляє Ліга.net.

Про це інформує оперативно-тактичне угруповання "Північ" у Facebook. За даними розвідки стало відомо, що на спостережному пункті бойовики "після тривалого вживання алкогольних напоїв та обговорення скрутної економічної ситуації в самопроголошеній "республіці" влаштували бійку, яка згодом переросла в стрілянину в результаті якої один найманець завдав вогнепальні поранення, несумісні з життям, своїм товаришам по службі, після чого усвідомивши тяжкість злочину наклав на себе руки ".

При цьому командування російсько-окупаційних військ намагається звинуватити ВСУ, видаючи зазначений випадок за бойові втрати та порушення режиму припинення вогню з боку України, відзначили українські військові.