Байдена до зустрічі з Путіним готував директор ЦРУ

Провідну роль в підготовці президента США Джо Байдена до зустрічі з його російським колегою Володимиром Путіним в Женеві зіграв директор ЦРУ Вільям Бернс, повідомляє Цензор.НЕТ.

Про це йдеться в статті американського журналу Time від 11 червня. Троє високопоставлених чиновників адміністрації президента США сказали, що більша частина підготовки Байдена відбувалася під час щоденного брифінгу розвідки.

Основною фігурою був саме Бернс, колишній посол США в Москві, який працював на держсекретаря Джеймса Бейкера під час розпаду Радянського Союзу, сказано в матеріалі.

Байден планує провести "жорсткі переговори", але їх основна мета полягає в "ослабленні напруженості, забезпеченні передбачуваності і приборканні авантюризму Путіна", написано в статті.

Бернс виступає за стримування дій Москви в умовах холодної війни. Куди б Путін не пішов, він повинен зустрічати опір, сказав один з чиновників адміністрації Байдена.

У статті опублікована обкладинка Time. На ній зображено фото Байдена в сонячних окулярах, в яких видно відображення Путіна.