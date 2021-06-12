У Volkswagen стався витік даних клієнтів

Підрозділ компанії-автовиробника Volkswagen AG в США повідомило про витік даних більш 3,3 мільйона нинішніх і потенційних клієнтів, повідомляє Новое время.

Невідома сторона отримувала доступ до інформації з баз даних Volkswagen з серпня 2019 року по травень 2021-го, передає Reuters.

Більшість з тих, чиї дані потрапили в чужі руки, проживають на території США. Також незахищеними були дані жителів Канади.

Серед інформації, доступ до якої отримали зловмисники, були номери водійських прав, дати народження, номера соціального страхування та номери рахунків.