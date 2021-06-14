В Японії у щеплених вакциною Pfizer виявили побічний ефект

В Японії у семи громадян почалося запалення м'яза серця після отримання вакцини від коронавірусу марки Pfizer, повідомляє Телеграф.

За даними офіційних представників, на 30 травня близько 9,76 млн громадян в Японії зробили щеплення вакциною Pfizer.

Результатом щеплення у 7 людей віком від 20 до 69 років став міокардит і перикардит. Примітно, що 6 чоловік з них є чоловіками. Перші симптоми проявилися у них після отримання другої дози вакцини.

У свою чергу в Міністерстві охорони здоров'я країни відзначили, що серйозні побоювання щодо безпеки, які вплинули б на вакцинацію в Японії, не підтверджені. Офіційні представники повідомили, що вони продовжать збір даних з безпеки вакцини як всередині країни, так і за кордоном.