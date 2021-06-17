Названі продукти провокуючи утворення тромбів

Знизити ризик виникнення тромбозу можна за допомогою правильної дієти. Для цього необхідно відмовитися від алкоголю, знизити споживання простих вуглеводів і в першу чергу цукру, а також продуктів, багатих вітаміном К, повідомляє Російська газета.

Такі рекомендації дала лікар-кардіолог, кандидат медичних наук Ганна Кореневич. За її словами, це особливо актуально в період пандемії коронавируса, а в групу ризику по тромбозу потрапляють люди з атеросклерозом і цукровим діабетом, ожирінням, курці і люди похилого.

Алкоголь, особливо в великих дозах, збільшує ризик виникнення тромбозу. Максимальна небезпека виникає не відразу, а, як правило, через 6-12 годин. Тому все серцево-судинні катастрофи трапляються на наступний день після прийому алкоголю, - зазначила фахівець.

Друга група потенційно небезпечних продуктів - це прості вуглеводи, до яких в першу чергу відносяться цукор та інші солодощі, випічка, хліб і так далі. Різке надходження великої кількості вуглеводів в кров викликає підвищення її в'язкості.

При коронавирусной інфекції або ішемічної хвороби серця слід також уникати продуктів з підвищеним вмістом вітаміну К. У першу чергу це зелений чай, печінка, зелені листові овочі.

Основними немедикаментозними способами зниження ризику виникнення тромбозу є також регулярна фізична активність і вживання достатньої кількості води.