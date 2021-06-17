Литва хоче звести паркан вздовж кордону з Білоруссю

Міністр внутрішніх справ Агне Білотайте заявила, що в Литві обговорюють питання зведення огорожі на кордоні з Білоруссю, оскільки останнім часом збільшилися масштаби нелегальної міграції звідти, повідомляє Европейская правда.

За словами міністра, такий паркан може коштувати 15 млн євро.

"Ми обговорюємо це питання, проводимо дослідження можливості установки фізичного паркану. І коштувати він буде, мабуть, 15 мільйонів" , - сказала міністр у програмі.

Прессекретар глави МВС Ліна Лаурінайтіте-Грігене сказала, що в ході дослідження розглядають різні варіанти - паркан може бути і одиночним, і подвійним, з колючим дротом або сигналізацією.

Протяжність литовсько-білоруського кордону - 678,8 км.

За словами Білотайте, через особливості природного рельєфу паркан не можна встановити вздовж усього кордону. Наразі паркан встановлений на 78 кілометрах кордону з Білоруссю. Ще близько 92,5 км кордону - це різного роду водойми, де паркан встановити не вийде, тому його можуть встановити на ділянці ще 508 км.

За даними литовських прикордонників, у цьому році білорусько-литовський кордон нелегально перейшли майже 400 мігрантів, в основному громадяни Іраку. Це в 5 разів більше, ніж за весь 2020 рік.