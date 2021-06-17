Названо найкращі фільми 2021 року за версією The Guardian

Британське видання The Guardian склало список з найкращими фільмами першого півріччя 2021 року. До нього увійшло 29 стрічок, серед яких: "Круелла", "Батько", "Тихе місце 2", "Ліга справедливості Зака Снайдера" та багато інших, повідомляє Обозреватель.

Відповідний рейтинг був опублікований на офіційному сайті видання. У нього також потрапила кінострічка Хлої Чжао "Земля кочівників", яка стала тріумфатором Оскара 2021.

"Круелла"

Всі події фільму відбуваються в Лондоні у 1970 роках. Молода швачка Естелла починає підкорювати британський світ моди. Вона стикається з величною баронесою фон Хельман, главою престижного модного будинку, що стає початком сходження злочинної Круелли.

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"Батько"

Головний герой – літній чоловік Ентоні. Він страждає від прогресивної деменції, тому його донька Енн вирішує переїхати у квартиру батька, щоб за ним доглядати. Однак звичайні домашні роботи даються їй складно, адже Ентоні переконаний: все це вона робить тільки для того, щоб відібрати у нього житло. Але в кінці чоловік замислюється, а ким же він є.

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"Тихе місце 2"

За сюжетом фільму, сім'я Ебботт продовжує боротися за життя в повній тиші. Після сутички з істотами у власній оселі, вони опиняться віч-на-віч з жахами зовнішнього світу. Ступивши у невідомість, сім'я з'ясовує, що створіння, які полюють на звук, – не єдина загроза за межами безпечного місця.

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"Ліга справедливості Зака Снайдера"

Події розвиваються після смерті Супермена у фільмі "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості". Бетмен, Чудо-жінка, Флеш, Аквамен та Кіборг об'єднуються в Лігу справедливості, щоб захистити світ від вторгнення Степового вовка і його армії парадемонів.

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"Земля кочівників"

За сюжетом, в містечку Емпайр закривають завод. Без роботи залишаються багато американців, які змушені покинути рідні домівки й шукати якісь сезонні роботи, щоб вижити. Серед таких кочівників – вдова Френ, якій не було сенсу залишатися в місті. Будинок вона проміняла на трейлер, а у мандрівці штатами знайшла справжню сім'ю з таких же кочівників.

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Найкращі фільми 2021 року за версією The Guardian