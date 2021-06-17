Названо найкращі фільми 2021 року за версією The Guardian

Названо найкращі фільми 2021 року за версією The Guardian

Британське видання The Guardian склало список з найкращими фільмами першого півріччя 2021 року. До нього увійшло 29 стрічок, серед яких: "Круелла", "Батько", "Тихе місце 2", "Ліга справедливості Зака Снайдера" та багато інших, повідомляє Обозреватель.

Відповідний рейтинг був опублікований на офіційному сайті видання. У нього також потрапила кінострічка Хлої Чжао "Земля кочівників", яка стала тріумфатором Оскара 2021.

  • "Круелла"

Всі події фільму відбуваються в Лондоні у 1970 роках. Молода швачка Естелла починає підкорювати британський світ моди. Вона стикається з величною баронесою фон Хельман, главою престижного модного будинку, що стає початком сходження злочинної Круелли.

  • "Батько"

Головний герой – літній чоловік Ентоні. Він страждає від прогресивної деменції, тому його донька Енн вирішує переїхати у квартиру батька, щоб за ним доглядати. Однак звичайні домашні роботи даються їй складно, адже Ентоні переконаний: все це вона робить тільки для того, щоб відібрати у нього житло. Але в кінці чоловік замислюється, а ким же він є.

  • "Тихе місце 2"

За сюжетом фільму, сім'я Ебботт продовжує боротися за життя в повній тиші. Після сутички з істотами у власній оселі, вони опиняться віч-на-віч з жахами зовнішнього світу. Ступивши у невідомість, сім'я з'ясовує, що створіння, які полюють на звук, – не єдина загроза за межами безпечного місця.

  • "Ліга справедливості Зака Снайдера"

Події розвиваються після смерті Супермена у фільмі "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості". Бетмен, Чудо-жінка, Флеш, Аквамен та Кіборг об'єднуються в Лігу справедливості, щоб захистити світ від вторгнення Степового вовка і його армії парадемонів.

  • "Земля кочівників"

За сюжетом, в містечку Емпайр закривають завод. Без роботи залишаються багато американців, які змушені покинути рідні домівки й шукати якісь сезонні роботи, щоб вижити. Серед таких кочівників – вдова Френ, якій не було сенсу залишатися в місті. Будинок вона проміняла на трейлер, а у мандрівці штатами знайшла справжню сім'ю з таких же кочівників.

Найкращі фільми 2021 року за версією The Guardian

  1. "Білий тигр" (The White Tiger).
  2. "Дорогі товариші!" (Dear Comrades!).
  3. "Куди ти йдеш, Аїдо?" (Quo Vadis, Aida?).
  4. "Аферистка" (I Care a Lot).
  5. "Юда і чорний Месія" (Judas and the Black Messiah).
  6. "Ліга Справедливості Зака Снайдера" (Zack Snyder's Justice League)
  7. "Прийдешня забудькуватість" (Memories of My Father).
  8. "Амоніт" (Ammonite).
  9. "Ґодзілла проти Конга" (Godzilla vs Kong).
  10. "Мінарі" (Minari).
  11. "Звичайний злочин" (A Common Crime).
  12. "Зависнути в Палм-Спрінгс" (Palm Springs).
  13. "Перспективна дівчина" (Promising Young Woman).
  14. "Чорний ведмідь (Black Bear).
  15. "Лабіринти кінематографа" (Labyrinth of Cinema).
  16. "Без відмінних рис" (Identifying Features).
  17. "Земля кочівників" (Nomadland).
  18. "Слуги" (Servants).
  19. "Людський голос" (The Human Voice).
  20. "Пес, який не мовчить" (The Dog Who Would not Be Quiet).
  21. "Тихе місце 2" (A Quiet Place Part II).
  22. "Прощання зі Сталіним" (State Funeral).
  23. "Рідкісні звірі" (Rare Beasts).
  24. "Круелла" (Cruella).
  25. "Перша корова" (First Cow)
  26. "Вбивство двох коханців" (The Killing of Two Lovers).
  27. "Гунда" (Gunda).
  28. "Після любові" (After Love).
  29. "Батько" (The Father).

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