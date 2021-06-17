Названо найкращі фільми 2021 року за версією The Guardian
Британське видання The Guardian склало список з найкращими фільмами першого півріччя 2021 року. До нього увійшло 29 стрічок, серед яких: "Круелла", "Батько", "Тихе місце 2", "Ліга справедливості Зака Снайдера" та багато інших, повідомляє Обозреватель.
Відповідний рейтинг був опублікований на офіційному сайті видання. У нього також потрапила кінострічка Хлої Чжао "Земля кочівників", яка стала тріумфатором Оскара 2021.
- "Круелла"
Всі події фільму відбуваються в Лондоні у 1970 роках. Молода швачка Естелла починає підкорювати британський світ моди. Вона стикається з величною баронесою фон Хельман, главою престижного модного будинку, що стає початком сходження злочинної Круелли.
- "Батько"
Головний герой – літній чоловік Ентоні. Він страждає від прогресивної деменції, тому його донька Енн вирішує переїхати у квартиру батька, щоб за ним доглядати. Однак звичайні домашні роботи даються їй складно, адже Ентоні переконаний: все це вона робить тільки для того, щоб відібрати у нього житло. Але в кінці чоловік замислюється, а ким же він є.
- "Тихе місце 2"
За сюжетом фільму, сім'я Ебботт продовжує боротися за життя в повній тиші. Після сутички з істотами у власній оселі, вони опиняться віч-на-віч з жахами зовнішнього світу. Ступивши у невідомість, сім'я з'ясовує, що створіння, які полюють на звук, – не єдина загроза за межами безпечного місця.
- "Ліга справедливості Зака Снайдера"
Події розвиваються після смерті Супермена у фільмі "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості". Бетмен, Чудо-жінка, Флеш, Аквамен та Кіборг об'єднуються в Лігу справедливості, щоб захистити світ від вторгнення Степового вовка і його армії парадемонів.
- "Земля кочівників"
За сюжетом, в містечку Емпайр закривають завод. Без роботи залишаються багато американців, які змушені покинути рідні домівки й шукати якісь сезонні роботи, щоб вижити. Серед таких кочівників – вдова Френ, якій не було сенсу залишатися в місті. Будинок вона проміняла на трейлер, а у мандрівці штатами знайшла справжню сім'ю з таких же кочівників.
Найкращі фільми 2021 року за версією The Guardian
- "Білий тигр" (The White Tiger).
- "Дорогі товариші!" (Dear Comrades!).
- "Куди ти йдеш, Аїдо?" (Quo Vadis, Aida?).
- "Аферистка" (I Care a Lot).
- "Юда і чорний Месія" (Judas and the Black Messiah).
- "Ліга Справедливості Зака Снайдера" (Zack Snyder's Justice League)
- "Прийдешня забудькуватість" (Memories of My Father).
- "Амоніт" (Ammonite).
- "Ґодзілла проти Конга" (Godzilla vs Kong).
- "Мінарі" (Minari).
- "Звичайний злочин" (A Common Crime).
- "Зависнути в Палм-Спрінгс" (Palm Springs).
- "Перспективна дівчина" (Promising Young Woman).
- "Чорний ведмідь (Black Bear).
- "Лабіринти кінематографа" (Labyrinth of Cinema).
- "Без відмінних рис" (Identifying Features).
- "Земля кочівників" (Nomadland).
- "Слуги" (Servants).
- "Людський голос" (The Human Voice).
- "Пес, який не мовчить" (The Dog Who Would not Be Quiet).
- "Тихе місце 2" (A Quiet Place Part II).
- "Прощання зі Сталіним" (State Funeral).
- "Рідкісні звірі" (Rare Beasts).
- "Круелла" (Cruella).
- "Перша корова" (First Cow)
- "Вбивство двох коханців" (The Killing of Two Lovers).
- "Гунда" (Gunda).
- "Після любові" (After Love).
- "Батько" (The Father).